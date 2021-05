Kim Kardashian aclara cómo ella y sus cuatro hijo contrajeron COVID-19

Después de revelar que ella y sus cuatro hijos lucharon contra el COVID-19 a fines de 2020, Kim Kardashian aborda los rumores.

Durante el más reciente episodio de Keeping Up With the Kardashians, los espectadores se enteraron de que la estrella y sus hijos contrajeron COVID-19 en el otoño de 2020. Esto llevó a la cuenta oficial de Twitter de Buzzfeed News a compartir una publicación que sugería al fundador de SKIMS contrajo la enfermedad mientras celebraba su 40 cumpleaños en una isla privada.