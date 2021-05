Toni Costa rompe el silencio sobre su separación de Adamari López

Horas después, el bailarín español de 37 años emitió un comunicado hablando de la decisión de la pareja.

"¡Hola familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos más importante que han marcado mi vida familiar y profesional. Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que mas deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad.