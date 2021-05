Los mejores momentos de la reunión de Friends

El de la lesión de Joey

Durante "The One Where No One's Ready", hay una parte en la que Joey salta a la silla por la que él y Chandler están peleando. En la cuarta toma del salto, LeBlanc se dislocó el hombro, y mientras su cabestrillo estaba escrito en episodios posteriores, tuvieron que esperar para filmar el resto del episodio de la botella hasta que el brazo de LeBlanc se curara.

Todo el elenco se sentó para volver a ver la toma donde ocurrió la lesión, y Aniston estuvo en pánico todo el tiempo.