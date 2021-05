No creerás todas las estrellas que casi fueron elegidas como los protagonistas de </>Friends</>

En este episodio te revelamos todas las estrellas que estuvieron a punto de convertirse en los icónicos Friends.

¿Te imaginas a Eric McCormack y Tiffani Thiessen como Ross y Rachel? ¿O Vince Vaughn y Jon Cryer sentados en los sillones reclinables de Joey y Chandler? Sí, nosotros tampoco podemos y, sin embargo, casi sucedió.

Casi tres décadas después del estreno de Friends, es difícil imaginarse a alguien más interpretando a los personajes icónicos de la comedia de NBC. Y, sin embargo, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer tuvieron que luchar por lo que se convertiría en sus personajes más famosos, compitiendo contra otros actores por su lugar en la icónica serie de comedia, que en ese entonces se llamaba Six of One.