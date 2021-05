La encantadora reunión de Emma Stone con Kate Middleton y el príncipe William

Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

La rapidez de Thompson le permitió llegar a tiempo, pero Stone compartió que no lo logró porque eligió quedarse en el automóvil privado. "Estaba completamente como, 'No voy a usar el metro. Emma va a tomar el metro. No lo voy a hacer. Estoy sentada aquí por una hora'", le dijo a la realeza.

Kate y William luego revelaron su propia historia. El príncipe explicó que recientemente una señora de 96 años le "propuso matrimonio" que quería besarlo, pero William tuvo que negarse debido a un "distanciamiento social inapropiado".

Como bromeó William, "Ella dijo: 'Te recibiré después'. Ella era un personaje genial".

Kate bromeó, "¿Es esto lo que sucede cuando no estamos juntos?"

Para el viaje a Escocia, el duque y la duquesa llegaron en un Land Rover 2A de 1966, que pertenecía a su difunto abuelo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

La directora ejecutiva de NHS Charities Together, Ellie Orton, dijo en un comunicado que ver Cruella sería "un gran impulso y un agradecimiento a todo el personal que ha hecho todo lo posible para mantenernos a salvo y bien durante el último año". Orton continuó: "Estamos encantados de ser parte de este recuerdo único en la vida para algunos miembros del increíble personal del NHS en Escocia. Es gracias a sus esfuerzos que incluso estamos en condiciones de disfrutar de eventos como este".

Cruella estará disponible para ver en Disney + y en los cines el viernes 28 de mayo.