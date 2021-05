Kim Kardashian revela que no pasó su primer examen de leyes

Kim estaba conectada con Jackson a través de la presentadora de CNN Van Jones, quien dijo que a Kim le estaba "yendo de maravilla" en sus estudios. "Creo que va a ser una abogada increíble. Creo que ya es una de las mejores defensoras que tenemos en la justicia penal", dijo Jones en The Ellen Degeneres Show.

Kim compartió por primera vez en Instagram en abril de 2019 que estaba estudiando para el examen anual de estudiante de derecho. "He visto algunos comentarios de personas que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me trajo aquí, pero ese no es el caso... Al colegio de abogados no le importa quién eres", escribió Kim. "Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y paso las noches estudiando. Hay momentos en que me siento abrumada y cuando siento que no puedo hacerlo, pero obtengo las charlas de ánimo que necesito de las personas que me rodean que me apoyan... Nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños".