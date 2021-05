El príncipe Harry confiesa que recurrió a la bebida en medio de una batalla de ansiedad

Apple Tv

Sin embargo, Harry continuó luchando con su ansiedad en silencio. "Dondequiera que vaya, cada vez que conozco a alguien, es casi como si me estuvieran agotando esta energía. Captando las emociones de otras personas. Finalmente, me encontraba con alguien que estaba sudando más que yo, y me detenía, podía hablar con ellos y luego todo se calmaba y luego podía seguir adelante".

Después de un tiempo, Harry trató de adormecer estos sentimientos.

"Estaba dispuesto a beber. Estaba dispuesto a consumir drogas. Estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía. Pero poco a poco me di cuenta que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Y me encontraría bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo".

Mira el video de arriba con estos y más detalles de la historia de Harry.