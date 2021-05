El equipo de béisbol de Ben Affleck envió un mensaje especial a Jennifer López

El TikTok de los Medias Rojas no es el único guiño al reavivado romance de la pareja que ha ocurrido recientemente. El 13 de mayo, Jennifer publicó en Instagram un video con material de lo que llamó su "álbum favorito que ha hecho hasta ahora". ¿El álbum? Bueno, This Is Me... Then, que incluye una serie de canciones dedicadas a su entonces prometido Ben.

Parece que la reconexión de la pareja nos tiene a todos, incluido el equipo de las Grandes Ligas, vueltos locos.

Mira el video de arriba para ver completo el TikTok dedicado a J.Lo.