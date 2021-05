Deja que Khloé Kardashian te haga perder la cabeza con esta candente selfie en bikini

Khloé Kardashian está lista para un verano caliente.

El martes, 18 de mayo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians acudió a Instagram para compartir una nueva y asombrosa selfie con sus 145 millones de seguidores. En la nueva imagen, que sirvió como anuncio de su último lanzamiento de Good American, la madre de True Thompson vestía un diminuto bikini verde.

La estrella de reality convertida en empresaria mostró aún más sus curvas asesinas al subir un video de ella posando frente al espejo. El amigo cercano de la familia, Simon Huck, tuvo la respuesta perfecta cuando comentó en la foto, "Es decir, nos das tanto".