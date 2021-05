El dulce mensaje de Kaia Gerber sobre Jacob Elordi te hará suspirar

Shutterstock; Invision/AP/Shutterstock

Y parece que Elordi le ha ofrecido algunos consejos sobre el oficio. "Es una gran persona para mí porque ha ido a la escuela de teatro y tiene años de experiencia que yo no tengo", explicó. "Así que digo, 'Oh, definitivamente te voy a usar como un recurso'".

Aunque es evidente que Gerber no necesita ayuda cuando se trata de conseguir audiciones. De hecho, el escritor y productor Ryan Murphy dijo que "tuvo una de las mejores audiciones" que jamás haya visto. "No solo es una gran actriz, sino que tiene un atractivo de estrella, y eso no se puede creer", le dijo a Vogue. "Tiene una combinación de fuerza y vulnerabilidad que atrae a la gente. Es empática".