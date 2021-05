Naomi Campbell reveló que se convirtió en madre a sus 50 años

¡Conoce a la dulce bebita de la top model!

Naomi Campbell es modelo, magnate de la moda y, ahora, ¡mamá!

El martes, 18 de mayo, el ícono de la pasarela acudió a Instagram con un anuncio personal importante. "Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribió la fashionista de 50 años. "Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor".