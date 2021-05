La sorprendente forma en la que Joe Jonas logró su sexy físico

Para el almuerzo y la cena, la estrella de 31 años dijo que últimamente ha estado comiendo más pescado y sushi, junto con muchas verduras. También come manzanas o plátanos con mantequilla de almendras y no le huye el alcohol (disfruta de una bebida hecha con Tanqueray Sevilla Orange, con quien tiene un negocio) o un dulce ocasional.

"También sé que es importante poner la comida adecuada en mi cuerpo. Obviamente, eso no quiere decir que a veces no me dé el gusto", dijo. "Soy muy aficionado al chocolate negro, mi favorito es el Lindt Excellence con un toque de sal marina".