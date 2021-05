Revelan que la China Suárez y Benjamín Vicuña viven en casas separadas

"No estoy separada. Ni crisis ni nada. No, me enteré de lo que me indican porque me escribieron varias amigas, pero no, esta vez no.", dijo apenas pisó suelo argentino.

Sin embargo, pese a no estar separados, si viven en casas distintas. Vicuña está por los momentos en su departamento de soltero en la ciudad de Buenos Aires para llevar a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio al colegio.