¿Quiénes son las cuatro mujeres que rechazaron a Luis Miguel?

La cantante y productora Alejandra Ávalos también cautivó a Luis Miguel con su belleza y su hermosa voz. La cantante recuerda que a la primera cita Luis Miguel acudió muy formal, pasó por ella con un chofer y durante la cena se portó muy cariñoso y amable.

Fueron juntos a eventos por dos años, pero Alejandra en realidad solo quería ser su amiga.

"Yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel, yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida. A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba como pareja o romance... No me dejé tan fácil porque no lo tenía en la mira", recordó.

"No soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar".