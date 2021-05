La reacción de Sergio Mayer frente a los rumores de la salida de su hijo de </>Rebelde</>

"Yo se lo dije a Sergio, y eso lo sabemos, cuando tú empiezas a resaltar, a trabajar y hacer bien las cosas, siempre te van a atacar, cuando te va mal, cuando no pasa nada, cuando no trabajas, nadie te hace caso", explicó.

También, el ahora político expresó que su hijo Sergio tampoco pone atención a las críticas en su contra. "Él es igual que yo, no le da importancia a lo que digan, él está trabajando, está enfocado […] y menos ese tipo de revistas, si fuera otro medio… pero, me dice: ‘papá, no pasa nada'. Él está consciente de la responsabilidad que tiene".