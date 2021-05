La sorprendente inspiración detrás del cabello rubio platinado de Billie Eilish

La artista de Bad Guy reveló qué la llevó a someterse a este cambio extremo.

Durante una aparición sorpresa en el episodio del 11 de mayo de The Ellen DeGeneres Show, Billie Eilish contó que fue un video editado por un fan lo que provocó su necesidad de volver a ser rubia. "Lo he estado deseando por un tiempo", compartió. "No sé qué me pasó".

La superestrella de 19 años explicó que una vez que se vio a sí misma como rubia, en lugar de con sus características capas verdes en la edición, quedó encantada con la idea de lucir ese color, pero al principio se mostró escéptica ante la transformación.