YosStop se descarga por no haber sido escogida como Michelle Salas en Luis Miguel, la serie

La influencer ha sido muy noticiosa en los últimos meses.

Yosseline Hoffman, la famosa youtuber mejor conocida como YosStop, encendió las redes sociales luego de dar a conocer su molestia por no haber sido escogida para el papel de la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas.

A través de un video subido a su canal de YouTube, la influencer contó que Netflix fue quien la contactó para que hiciera casting para el personaje.

"Literal yo no lo busqué, ellos me buscaron. Me mandaron un correo directo de Netflix y me pidieron que les mandara mi casting por video para el personaje de la hija de Luis Miguel".