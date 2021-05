Milo Ventimiglia tiene la mejor respuesta a su foto viral con sexys shorts

Semanas después de que se viralizara la foto de Milo Ventimiglia en shorts saliendo del gimnasio, el actor responde.

En abril, la estrella de This Is Us acaparó el Internet cuando sus definidas piernas quedaron en evidencia gracias a un paparazzi. Pues, este 6 de mayo, el actor de 43 años finalmente hizo referencia al momento que puso a sudar a una multitud.