Eva Mendes confiesa que piensa que su cara era “rara” en potente mensaje sobre las inseguridades

Mendes ha resaltado la importancia de apreciar cada día. Esto después de que un seguidor le comentó "está envejeciendo" en una publicación de febrero de 2020, pero la estrella no perdió su tiempo atacándolo.

"Sí, tienes razón", escribió en ese momento. "Gracias a Dios que estoy envejeciendo. Eso significa que todavía estoy aquí. Pronto cumpliré 46 años y estaré agradecida todos los días de estar envejeciendo. ¿Se suponía que tu comentario me haría sentir mal? No fue así. Me hace sentir agradecida. Así que gracias por el recordatorio de que todavía estoy aquí."