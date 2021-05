Todo lo que sabemos sobre la filmación de la secuela de Enchanted en Irlanda

Se ha hablado de una secuela de Enchanted durante años. Los rumores resurgieron en 2016, cuando Adams le dijo a E! News, "Creo que es un buen momento en nuestro mundo para Disenchanted... Creo que un poco de canto y baile, reirnos un poco de nosotros mismos es bueno".

Los rumores aparecieron de nuevo en marzo de 2020 indicando que la película estaba cerca, y ahora finalmente llegó el momento prometido a los fanáticos.

Adams dio una actualización el miércoles 5 de mayo, revelando que ya estaba en la locación en Europa. En un video publicado en Instagram compartió: "Estoy en Irlanda, donde me estoy preparando para comenzar a filmar la secuela de Enchanted, que me emociona mucho". Detrás de ella, los fanáticos notaron una humilde mesa de cocina y comedor con flores, aunque no está claro si era su alojamiento o un lugar de filmación.