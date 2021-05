Mira cómo Rebel Wilson celebró el décimo aniversario de Bridesmaids

El hilarante personaje de Rebel Wilson en la película sirvió como el papel que llevó a la actriz al estrellato, que fue seguido rápidamente por apariciones en películas populares como What to Expect When You're Expecting y Pitch Perfect.

Pero, según una entrevista realizada en marzo con The Jess Cagle Show de la radio SiriusXM, Rebel estuvo a punto de no aparecer en el blockbuster.