¿Por qué Oprah estaba "más nerviosa que cualquier otra cosa" al entrevistar a Elliot Page?

Oprah quería estar informada sobre los problemas de los derechos de las personas transgénero antes de hablar con el actor de Umbrella Academy.

"Estaba más nerviosa por esta entrevista que por cualquier otra cosa. Quería hacerlo bien", le dijo Oprah al director de representación transgénero de GLAAD, Nick Adams, a través de Zoom, según Oprah Daily.

Indicó que su "tarea" antes de la entrevista incluía hablar con Nick y ver el documental Disclosure, que fue producido por la estrella de Orange is the New Black, Laverne Cox, y destacó representaciones problemáticas de personajes transgénero en la pantalla.