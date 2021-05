Mira la atrevida respuesta de Ben Affleck luego de ser rechazado en una App de citas

Cuando fue contactada por E! News, Nivine dijo que no tenía mala voluntad hacia Ben cuando publicó el video.

"Veo muchos comentarios llamándolo un asqueroso y no creo que eso sea justo. No me estaba burlando de él en el video", explicó. "Me estaba burlando de mí misma por pensar que era un engaño y se suponía que era divertido".

Desde que Ben se divorció de Jennifer Garner en 2018, salió con la productora de Saturday Night Live Lindsay Shookus y, más recientemente, con la estrella de Knives Out, Ana de Armas, hasta que se conoció la noticia de su separación en enero de 2021.

No está claro cuándo sucedió su supuesto rechazo en Raya. Sin embargo, recientemente ha provocado rumores de romance al reunirse con su ex prometida, J. Lo, después de que ella terminó con Alex Rodríguez, ex jugador de los Yankees. Bennifer no solo se reunió en la mansión de J.Lo la semana pasada, sino que también asistieron al concierto benéfico, VAX LIVE, el 2 de mayo.