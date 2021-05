Todo lo que sabemos sobre el regreso de la Gala del MET de 2021 y 2022

El próximo año, la Met Gala volverá a su calendario habitual y tendrá lugar el primer lunes de mayo, que será el 2 de mayo. Los copresidentes del evento del próximo año aún no se han anunciado.

Cada gala se centrará en una nueva exposición de The Costume Institute. La primera, que se inaugurará en el Anna Wintour Costume Center el 18 de septiembre de 2021, se llama "In America: A Lexicon of Fashion" y está construida alrededor de una casa estadounidense ficticia. Según el comunicado de prensa, cada habitación de la casa contará con ejemplos de la moda de los siglos XX y XXI que reflejan "las costumbres y comportamientos de los ocupantes imaginados" y se centran en una emoción diferente.