¿Cuál será el título de la duquesa Camilla cuando el Príncipe Carlos se convierta en Rey?

En una entrevista con el diario The Times del Reino Unido, Tom Parker Bowles especuló sobre la posibilidad de que su madre sea llamada "Reina".

En una entrevista con The Times del Reino Unido, Tom Parker Bowles (hijo de Camilla, duquesa de Cornwall, y su ex, Andrew Parker Bowles) se sentó a discutir si creía que su madre eventualmente sería llamada "Reina". Al mismo tiempo, el escritor gastronómico se mostró tímido cuando se trataba de otros asuntos de la familia real.

"Honestamente, no sé si mamá será llamada reina", compartió Tom. "Eso no se ha decidido. Hay muchos documentales interesantes de Sky sobre eso, estoy seguro, pero honestamente no sé si eso es cierto".