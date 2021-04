Kim Kardashian luce irreconocible con cabello rubio y cejas decoloradas ¡Mírala!

Kim Kardashian, ¿eres tú?

La estrella de Keeping Up With the Kardashians lució casi irreconocible después de que debutó con su último look en Instagram, el jueves 29 de abril.

Kim mostró el cambio de estilo al publicar un video de ella misma mientras le decoloraban las cejas y le preguntaba a sus 217 millones de seguidores, "¿Pueden adivinar cuáles son las vibras del set hoy?"