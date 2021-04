Elliot Page revela entre lágrimas su momento más feliz como trans

Elliot también habló con Vanity Fair sobre crecer conociendo su verdadera identidad de género, y dijo que cuando era niño, sabía "absolutamente, al 100 por ciento", que era un niño.

"Sabía que era un niño cuando era pequeño", dijo el actor. "Estaba escribiendo cartas de amor falsas y firmando 'Jason'. Cada pequeño aspecto de mi vida, eso es quién era, quién soy y quién sabía que era. No podía entender cuando me decían, 'No, no lo eres. No, no puedes ser eso cuando seas mayor'. Lo sientes. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y de alguna manera hay dolor en ello".