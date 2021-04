¿Te perdiste el guiño que Brad Pitt le dedicó a Leonardo DiCaprio en los Oscars 2021? ¡Aquí lo tienes!

Como bien saben los fanáticos, DiCaprio protagonizó Romeo + Juliet en 1996 y actuó junto a Pitt en Once Upon a Time... in Hollywood décadas después. El actor de Moneyball ganó su primer Oscar de actuación por su rol de reparto en esta película y mencionó a su coprotagonista durante su discurso de aceptación, diciéndole, "Leo, me montaré en tus faldas cualquier día, hombre. La vista es fantástica".