Las infinitamente extrañas secuelas de la muerte de Brittany Murphy

Su aparente pérdida de peso solo en la década del 2000 obtuvo los titulares de una carrera, pero siempre insistió en que cualquier cambio en su apariencia no se debía a lo que sea que los chismes del día la acusaran de hacer. Tampoco la habían arrestado nunca, no había estado en rehabilitación y en realidad no era tan fiestera. Pero todavía era una de las favoritas de los tabloides, salía con Ashton Kutcher, se comprometió dos veces y luego se casó con un chico que ni siquiera había estado en el radar de los medios.