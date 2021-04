Todos los looks de la alfombra roja de los Oscars 2021

Los más grandes nombres de Hollywood recorrieron la alfombra roja de los Oscars haciendo gala del lujo y el glamour.

¡Es la noche más llena de estrellas del año! Y esta vez, está sucediendo en persona.

Los Oscar 2021, que se llevarán a cabo en dos lugares separados de Los Ángeles, están siendo producidos por el director Steven Soderbergh, la productora Stacey Sher y el actor Jesse Collins. Y por tercer año consecutivo, los premios no contarán con un anfitrión, quizás debido en parte a la controversia en torno a la selección inicial de Kevin Hart para la ceremonia de 2019.

No esperes ningún mal funcionamiento de Zoom porque los productores declararon explícitamente: "No habrá una opción de Zoom para el programa". Lo que los espectadores pueden esperar es una competencia acalorada entre algunas de las películas más populares del año, incluida Mank, que lidera el grupo con 10 nominaciones, Minari, Promising Young Woman y ganadora del Globo de Oro, Nomadland. Las actuaciones musicales incluirán a Leslie Odom Jr., H.E.R. y más.