Caitlyn Jenner anuncia su postulación a gobernadora de California

Los rumores son ciertos: Caitlyn Jenner planea postularse para gobernadora de California.

La ex jugadora olímpica de 71 años de edad, republicana, estrella de Keeping Up With the Kardashians y activista por los derechos de las personas transgénero hizo el anuncio este viernes 23.

En su publicación de Instagram, que llega en medio de meses de rumores, instó a la gente a donar para su campaña política.