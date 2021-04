Acusan al "Gordo" Raúl de Molina de conducta sexual inapropiada

"Resulta que el hombre comienza a meterme la mano por debajo del agua a agarrarme las pompas... Me dijo: ‘tú sabes, estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo'".

Virggi dijo que no había denunciado públicamente el hecho por temor a perjudicar su carrera.

El diario La Opinión se comunicó con el departamento legal de Univisión y respondieron: "Univision toma en serio este tipo de alegatos y lo revisaremos cuidadosamente".