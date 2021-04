¡Hilary Duff protagonizará la secuela de How I Met Your Father!

A falta del revival de Lizzie McGuire, tendremos a Hilary Duff en el spin-off de otra gran serie.

La estrella protagonizará una secuela de How I Met Your Mother, que llevará por nombre How I Met Your Father.

Viene de la mano de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger de This Is Us y Love, Victor y los creadores originales de HIMYM Carter Bays y Craig Thomas.