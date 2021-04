Novia de José Eduardo Derbez responde contundentemente a las críticas a su relación

Varios usuarios buscan enfrentar a Paola Dalay con la ex pareja del actor, Bárbara Escalante.

A pesar de que la historia que tuvieron José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante terminó en 2019, varios fans no logran aceptar que el actor ha decidido seguir adelante con su vida y comenzar una nueva relación con la modelo Paola Dalay, quien no ha ocultado lo enamorada que está, compartiendo constantemente fotos, videos e historias a su lado. No obstante, el actor procura no hacerlo. Esta conducta ha despertado en algunos usuarios la idea de que le avergüenza su romance.