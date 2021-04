Angelina Jolie revela la “verdad” sobre cómo su divorcio de Brad Pitt impactó su carrera

La actriz y directora no solo tuvo que hacer grandes cambios en casa… ¡En su trabajo también!

Angelina Jolie está siendo franca sobre lo que es ser madre soltera.

Desde que se separó de Brad Pitt en 2016, la actriz de Mr. & Mrs. Smith ha asumido menos proyectos de los que normalmente tomaría, y le dijo a Entertainment Weekly en una entrevista publicada el martes, 20 de abril, "Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me ha permitido dirigir desde hace unos años".

"Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación", explicó. "Esa es realmente la verdad".