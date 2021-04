Confirman la ruptura de Zac Efron y Vanessa Valladares

"No es solo The Daily Telegraph. También puedo confirmar después de hablar con él ayer", dijo Kyle esta semana en el programa de radio con sede en Sydney The Kyle and Jackie O Show. "Es reciente, pero no de ayer. Se han ido por caminos separados".

Kyle, quien previamente ha compartido actualizaciones sobre la relación de Zac y Vanessa con los oyentes, agregó: "[No hubo] drama, pero está hecho".

E! News se ha puesto en contacto con el representante de Zac para hacer comentarios y no ha recibido respuesta.