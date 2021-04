Demi Lovato protagoniza un nuevo drama en las redes sociales y decide disculparse

La nominada al Grammy también dio una idea de cómo su recuperación continúa afectando su vida diaria.

"Es difícil vivir con esto todos los días", compartió. "La cuestión de superar mis adicciones, mis adicciones a las drogas, fue porque no tengo que hacerlo, puedo alejarme de eso y nunca volver a tocarlo por el resto de mi vida. No tengo que hacer eso nunca. Pero tengo que comer tres veces al día. Esto es algo que me acompañará por el resto de mi vida. Dejé esa tienda de yogur y no conseguí el yogur que quería. Y luego tuve un momento difícil el resto del fin de semana, para ser totalmente transparente".

Sin embargo, Demi admitió que no manejó bien la situación y dijo, "Definitivamente saqué conclusiones precipitadas y probablemente no debí haberlo hecho de la manera en que lo hice". Sin embargo, todavía está dispuesta a tener una conversación con la tienda para "ayudar a que el mensaje sea correcto".

Ella se disculpó por haber "enviado mal el mensaje" y "decepcionado" a algunas personas, y agregó, "Entré en una situación que no me sentó bien. Mi intuición decía que hablara sobre esto, así que lo hice. Y me siento bien con eso. Con lo que no me siento bien es con la forma en que se ha interpretado y cómo se ha malinterpretado el mensaje".