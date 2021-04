Lizzo le envió un mensaje borracha a Chris Evans… ¡Y él respondió!

Allen Berezovsky/Getty Images, Mike Marsland/WireImage

El mensaje de audio era, "La razón por la que estoy molesta por este es porque sé que no voy a poder casarme con él. Y, honestamente, me duele hasta la médula. Porque maldita sea, él es una raza rara, no comparando. Como, Chris..."

En otras palabras, Lizzo acaba de hacerse una prueba de ADN y resulta que es 100% nuestra modelo a seguir.