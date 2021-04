Predicciones Oscars 2021: ¿Quiénes serán los grandes ganadores?

Ahora, en cuando las cintas… The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 compiten por el primer más importante premio de la velada, Mejor Película. Y Mank se dirige a la entrega de premios con la mayor cantidad de nominaciones, obteniendo 10 a su favor. Mientras tanto, The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7 siguen con seis cada una.

¿Otra reñida y especial categoría? Mejor Director… ¿O esta vez queremos decir, Mejor Directora?

Esta es la primera vez en la trayectoria de la Academia que más de una cineasta ha sido nominada en la categoría de Mejor Director. Chloé Zhao está nominada por Nomadland, y Emerald Fennell está nominada por Promising Young Woman. Además, según The Hollywood Reporter, Zhao es la primera mujer en recibir cuatro nominaciones en un año, pues ella también está nominada a Mejor Montaje de Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película. Además, la publicación señala que Fennell es la primera cineasta en ser nominada en su debut como directora. Ella es una contendiente en dos categorías más: Mejor Película y Guion Original.