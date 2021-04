Esto nos hace creer que Christian Chávez estará en la nueva versión de Rebelde

A finales de marzo, Christian recordó su época de Giovanni y hasta cómo estuvo cerca de abandonar el personaje...

Cuando este personaje llegó a mi vida , no sabía qué hacer con el , confieso que estuve apunto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle, era antagonista pero se diluía mucho en la historia , casi no tenía luz ni brillo".

Chávez, de 37 años, reveló que el director Pedro Damián le dijo que precisamente le dio el personaje porque confiaba que le daría la fuerza que necesitaba.