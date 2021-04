Hellen McCrory, estrella de Harry Potter, murió luego de luchar contra el cáncer

El actor continuó, "Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella brillaba tan intensamente. Ve ahora, Pequeña, al aire, y gracias".

Durante su larga carrera en Hollywood, Helen desarrolló una gran base de fans gracias a sus papeles de Polly Gray en Peaky Blinders y de Narcissa Malfoy en la franquicia de Harry Potter. Ella también apareció en The Queen y The Count of Monte Cristo.