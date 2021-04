Selena Gomez revela su nuevo y espiritual tatuaje

En 2019, el misma artista le tatuó en la parte superior del muslo un par de manos en posición de oración sosteniendo un rosario.

Selena, quien lanzó el EP en español Revelación el mes pasado, profundizó en sus pensamientos sobre la religión durante su artículo de portada de abril de 2021 para Vogue. "Soy muy, muy espiritual", dijo en ese momento. "Creo en Dios, pero no soy religiosa".

Ella continuó, "He sido cristiana por un tiempo. No hablo mucho de eso, quiero hacerlo, pero ha tenido una mala reputación. Solo quiero dejar claro que me encanta poder tener mi fe, y creo en lo que creo, y eso es realmente lo que me ayuda a seguir".