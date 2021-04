Kris Jenner revela por qué decidió ayudar nuevamente a Caitlyn Jenner con su carrera

"Aunque no puedo mejorar mágicamente las cosas con nosotros, solo estoy aquí para brindar apoyo", concluyó Kris en un confesionario. "Y solo quiero que ella sea feliz. Así que me alegré mucho de poder ofrecerle algunos consejos y aliento sobre algo que está tratando de hacer".

Para todo esto y más, incluida la aventura de cacería alienígena de Khloé con Tristan Thompson, mira el video de arriba.

¿Quieres ponerte al día con Keeping Up With the Kardashians antes de su gran final? ¡Encuentra las temporadas 18 y 19 en Universal Plus!

Visita www.universalplus.com o descarga la app (disponible para iOS y Android).

- Haz clic en "Iniciar Sesión".

- Selecciona tu país del menú emergente y tu proveedor de TV paga de la grilla de afiliación.

- Ingresa las mismas credenciales que usas para entrar a la página de tu proveedor de tv paga.

¡Disfrútalo!