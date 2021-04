¿Por qué el primer año de matrimonio de Justin y Hailey Bieber fue tan duro?

Instagram

Y aunque Hailey reconoció en una entrevista de 2019 con Vogue que "el matrimonio es muy difícil", y que el escrutinio público no lo hizo más fácil, ella y Justin están completamente comprometidos el uno con el otro.

"No me voy a sentar aquí y mentir y decir que todo es una fantasía mágica", le dijo la modelo de 24 años a la revista en ese momento. "Siempre va a ser difícil. Es una elección. No lo sientes todos los días. No te despiertas todos los días diciendo, 'Estoy absolutamente enamorada y tú eres perfecto'. Eso no es lo que es estar casado. Pero de todos modos hay algo hermoso en ello, querer luchar por algo, comprometerse a construir con alguien. Somos muy jóvenes y ese es un aspecto aterrador. Vamos a cambiar mucho. Pero estamos comprometidos a crecer juntos y apoyarnos mutuamente en esos cambios. Así es como yo lo veo. Al final del día, también es mi mejor amigo. Nunca me canso de él".