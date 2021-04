Una vez más, Moby habla de su supuesta relación con Natalie Portman

"Una parte de mí desearía poder pasar las próximas dos horas deconstruyendo todo", le dijo al periódico, "pero hay niveles de complejidad y matices en los que realmente no puedo entrar".

Él también señaló que "se refugió" en su ignorancia y evitó leer la prensa. "Obviamente se volvió difícil de ignorar, especialmente cuando tenía los tabloides acampando frente a mi puerta", le dijo a The Guardian, "pero supongo que me di cuenta de que, si todos en el mundo me odian, todavía puedo despertarme en mi misma cómoda cama cada mañana y hacer senderismo".

¿En cuanto a sus arrepentimientos? Bueno... "Hay una parte de mí en retrospectiva que desearía no haber escrito el libro", admitió antes de agregar, "Pero las cifras de ventas indican que no mucha gente realmente lo lee".