Liam Payne revela el consejo que le hubiese dado a su yo más joven al inicio de One Direction

Carlos Alvarez/Getty Images

A lo largo de los años, One Direction lanzó varios éxitos populares, incluidos What Makes You Beautiful, Steal My Girl y Story of My Life. Pero en 2015 Malik anunció su decisión de dejar la banda, y Payne, Styles, Tomlinson y Horan comenzaron la pausa del grupo más tarde ese año.

Ese viaje le enseñó a Payne mucho sobre la medición del éxito, que según él, evolucionó de una "cosa monetaria" a "más sobre la felicidad y las experiencias" y el fracaso.

"Me ha enseñado que creo que la perseverancia siempre prevalecerá en ese sentido", le dijo a Glamour U.K. "Porque no siempre sale exactamente como estaba planeado. Tuvimos mucha suerte cuando llegamos, nos disparamos por completo. Y luego, ha sido difícil seguir eso desde entonces".

Aún así, por difícil que sea, Payne intenta no jugar al juego de la comparación. "Pero ya sabes, midiendo también una falla. ¿Qué es una falla?", continuó él. "Y la gente verá esto y, para nosotros, a veces, obtener 100.000.000 de streams no es exactamente lo que queremos, pero aún así son 100.000.000 de streams... tienes que controlarte. Todo se trata de perspectiva al final del día, ¿no? Eso fue algo con lo que luché durante mucho tiempo, debido a lo bien que fue [para la banda]".