Enrique Guzmán se defiende y afirma que jamás ha tocado a Frida Sofía

"Lo peor es que no le encuentro la salida. Ahorita voy a salir, me subiré al auto de mi asistente y me esconderé detrás del asiento del coche para ocultarme de las miradas, de la gente que me dice 'usted también anda tocando niñas de cinco años'", dijo Enrique Guzmán.

A raíz de las palabras de Frida Sofía, varios internautas se dieron a la tarea de compartir videos con momentos y declaraciones desafortunadas hechas por el cantante.