Sofia Richie confirma su romance con Elliot Grainge con este beso

Sofia estuvo vinculada anteriormente con el cofundador de Cha Cha Matcha, Matthew Morton, antes de separarse en diciembre. Antes de eso, ella salió con Scott Disick durante tres años hasta que terminaron las cosas en agosto de 2020.

"Los amigos atribuyeron que su diferencia de edad de 15 años se había convertido en un problema", le dijo una fuente a E! News sobre Sofia y la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 37 años.