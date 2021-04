Violeta Isfel revela lo estresante que fue para Danna Paola hacer Atrévete a soñar

Con 14 años, Danna Paola tuvo que equilibrar su saturada agenda de trabajo con los cambios propios de la adolescencia.

Para cualquier persona, la pubertad y la adolescencia son las etapas non gratas del crecimiento. Entre los cambios físicos, que no suelen hacernos justicia, y el coctel de hormonas, que a veces nos juegan en contra, no todo es color de rosa. Si a esto añadimos ser una de las actrices más populares del momento, que mientras está creciendo, tiene que grabar una telenovela, dar a conciertos, viajar por todo el país y siempre mostrar su mejor sonrisa, no, para nada suena sencillo.

Esto es lo que tuvo que afrontar Danna Paola cuando a los 14 años protagonizó una de las últimas telenovelas juveniles más exitosas que tuvo la programación de Televisa: Atrévete a soñar.