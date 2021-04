Tefi Valenzuela no ha recibido la compensación económica que condiciona la libertad de Eleazar Gómez

Luego de darse a conocer la sentencia dictada por el juez, Tefi Valenzuela tomó sus redes sociales para aclarar que todos los acuerdos jamás le fueron consultados ni aceptados por ella directamente, por lo que consideraba que sus abogados le habían fallado.

"Creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida no se va a reparar con esto", aseguró. "Ahora no sé por qué la figura y la línea se movió de esta manera, pero tengo que aceptarlo, quizás, pero no siento que se esté haciendo justicia, si el no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia. Él va a venir a firmar una carta y dinero. ¿Realmente sienten que eso es lo que las víctimas quieren?", agregó.